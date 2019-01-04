Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 880.696.334
Türk Hava Yolları 808.994.446
Akbank 347.040.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|880.696.334
|Türk Hava Yolları
|808.994.446
|Akbank
|347.040.214
|Halkbank
|259.346.058
|ASELSAN
|219.698.454
|Kardemir (D)
|203.626.725
|Vakıflar Bankası
|171.029.541
|Ereğli Demir Çelik
|158.872.205
|Koza Madencilik
|130.607.260
|Petkim
|117.017.537
|Türk Telekom
|111.180.381
|İş Bankası (C)
|107.532.706
|Bim Mağazalar
|105.332.666
|Tüpraş
|94.648.385
|Koza Altın
|91.867.252
|Yapı ve Kredi Bank.
|79.982.118
|T.S.K.B.
|71.656.155
|Turkcell
|58.954.076
|Emlak Konut GMYO
|56.303.901
|Koç Holding
|53.306.571
Kaynak: AA