Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 880.696.334 Türk Hava Yolları 808.994.446 Akbank 347.040.214 Halkbank 259.346.058 ASELSAN 219.698.454 Kardemir (D) 203.626.725 Vakıflar Bankası 171.029.541 Ereğli Demir Çelik 158.872.205 Koza Madencilik 130.607.260 Petkim 117.017.537 Türk Telekom 111.180.381 İş Bankası (C) 107.532.706 Bim Mağazalar 105.332.666 Tüpraş 94.648.385 Koza Altın 91.867.252 Yapı ve Kredi Bank. 79.982.118 T.S.K.B. 71.656.155 Turkcell 58.954.076 Emlak Konut GMYO 56.303.901 Koç Holding 53.306.571

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)