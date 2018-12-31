Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 212.528.628
Garanti Bankası 190.499.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|212.528.628
|Garanti Bankası
|190.499.554
|Gersan Elektrik
|172.074.080
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|142.632.160
|İş Bankası (C)
|134.566.780
|Şişe Cam
|121.947.496
|ASELSAN
|110.702.768
|Halkbank
|85.645.012
|Koza Madencilik
|74.661.780
|Kardemir (D)
|71.156.304
|Ereğli Demir Çelik
|71.053.639
|Akbank
|63.318.969
|İpek Doğal Enerji
|52.232.474
|Vakıflar Bankası
|52.184.555
|Petkim
|49.263.291
|Koza Altın
|48.871.440
|Turkcell
|48.033.109
|Bim Mağazalar
|46.699.542
|Emlak Konut GMYO
|39.393.356
|Tüpraş
|34.522.402
Kaynak: AA