Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 587.635.740
Türk Hava Yolları 412.204.879
Halkbank 167.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|587.635.740
|Türk Hava Yolları
|412.204.879
|Halkbank
|167.922.977
|Koza Madencilik
|167.891.637
|ASELSAN
|143.314.506
|Kardemir (D)
|118.664.557
|İş Bankası (C)
|114.037.007
|Şişe Cam
|107.431.734
|Koza Altın
|79.073.885
|Akbank
|77.983.204
|Bim Mağazalar
|68.752.419
|Ereğli Demir Çelik
|68.038.301
|Petkim
|63.274.681
|Vakıflar Bankası
|60.318.504
|İpek Doğal Enerji
|56.511.704
|Tüpraş
|53.158.076
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|50.834.668
|Turkcell
|47.964.685
|Türk Telekom
|44.505.395
|İhlas Gayrimenkul
|44.176.519
Kaynak: AA