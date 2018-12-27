Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 514.901.617
Garanti Bankası 491.890.636
ASELSAN 295.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|514.901.617
|Garanti Bankası
|491.890.636
|ASELSAN
|295.473.555
|Koza Madencilik
|167.398.390
|İş Bankası (C)
|157.905.642
|Halkbank
|146.743.942
|Kardemir (D)
|118.819.375
|Koza Altın
|110.859.992
|Akbank
|98.089.787
|Petkim
|93.776.664
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|91.317.914
|Gübre Fabrik.
|84.532.738
|Turkcell
|78.745.720
|Tüpraş
|73.724.560
|Ereğli Demir Çelik
|72.980.671
|Vakıflar Bankası
|72.246.261
|Bim Mağazalar
|65.045.053
|TAV Havalimanları
|59.595.107
|Türk Telekom
|58.011.126
|İpek Doğal Enerji
|54.825.802
Kaynak: AA