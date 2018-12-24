Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 388.696.756
Garanti Bankası 355.637.342
ASELSAN 327.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|388.696.756
|Garanti Bankası
|355.637.342
|ASELSAN
|327.042.830
|Kardemir (D)
|239.784.068
|Türk Telekom
|167.719.761
|Halkbank
|157.417.840
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|93.800.244
|Akbank
|90.817.811
|Vakıflar Bankası
|82.140.482
|İş Bankası (C)
|75.939.024
|Koza Madencilik
|71.786.682
|Ereğli Demir Çelik
|66.791.127
|Koza Altın
|65.350.932
|Turkcell
|62.674.552
|Tüpraş
|61.509.964
|Petkim
|53.469.974
|ICBC Turkey Bank
|42.399.708
|Tekfen Holding
|40.182.740
|Yapı ve Kredi Bank.
|34.522.640
|Bim Mağazalar
|33.651.866
Kaynak: AA