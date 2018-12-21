Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 911.136.799
Türk Hava Yolları 737.077.302
ASELSAN 460.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|911.136.799
|Türk Hava Yolları
|737.077.302
|ASELSAN
|460.026.978
|Kardemir (D)
|329.392.095
|Halkbank
|280.344.584
|Vakıflar Bankası
|192.536.838
|Akbank
|182.199.202
|Tüpraş
|151.991.943
|İş Bankası (C)
|135.013.566
|Ereğli Demir Çelik
|127.636.918
|Petkim
|101.227.437
|Yapı ve Kredi Bank.
|100.404.334
|Turkcell
|96.534.616
|Bim Mağazalar
|94.721.423
|Türk Telekom
|90.153.606
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|87.711.833
|Şok Marketler
|84.426.272
|Koza Madencilik
|84.294.529
|Koza Altın
|76.193.395
|Koç Holding
|52.179.289
Kaynak: AA