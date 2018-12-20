Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.009.805.573
Garanti Bankası 666.865.781
Halkbank 332.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.009.805.573
|Garanti Bankası
|666.865.781
|Halkbank
|332.012.207
|Kardemir (D)
|287.006.269
|ASELSAN
|233.318.188
|Akbank
|184.212.826
|Türk Telekom
|180.915.124
|Yapı ve Kredi Bank.
|155.648.409
|Petkim
|149.765.607
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|132.667.519
|Ereğli Demir Çelik
|132.449.101
|Vakıflar Bankası
|128.167.319
|Koza Madencilik
|109.166.138
|Tüpraş
|96.073.974
|İş Bankası (C)
|94.037.486
|Turkcell
|91.217.038
|Bim Mağazalar
|75.391.275
|Koza Altın
|69.853.488
|Sasa Polyester
|52.722.283
|Pegasus
|49.027.506
Kaynak: AA