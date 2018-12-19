Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 734.432.468
Garanti Bankası 671.809.139
ASELSAN 317.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|734.432.468
|Garanti Bankası
|671.809.139
|ASELSAN
|317.967.753
|Halkbank
|309.911.777
|Kardemir (D)
|286.975.884
|Akbank
|272.232.997
|Yapı ve Kredi Bank.
|186.198.375
|ICBC Turkey Bank
|183.942.273
|Vakıflar Bankası
|183.721.562
|Ereğli Demir Çelik
|182.912.911
|İş Bankası (C)
|134.884.147
|Petkim
|127.838.685
|Türk Telekom
|116.884.327
|Sasa Polyester
|114.944.468
|Tüpraş
|107.149.314
|Turkcell
|86.083.079
|Bim Mağazalar
|81.426.719
|Koza Madencilik
|72.430.231
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|66.473.150
|Çemaş Döküm
|59.342.456
Kaynak: AA