Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 734.432.468
Garanti Bankası 671.809.139
ASELSAN 317.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 734.432.468
Garanti Bankası 671.809.139
ASELSAN 317.967.753
Halkbank 309.911.777
Kardemir (D) 286.975.884
Akbank 272.232.997
Yapı ve Kredi Bank. 186.198.375
ICBC Turkey Bank 183.942.273
Vakıflar Bankası 183.721.562
Ereğli Demir Çelik 182.912.911
İş Bankası (C) 134.884.147
Petkim 127.838.685
Türk Telekom 116.884.327
Sasa Polyester 114.944.468
Tüpraş 107.149.314
Turkcell 86.083.079
Bim Mağazalar 81.426.719
Koza Madencilik 72.430.231
Doğtaş Kelebek Mobilya 66.473.150
Çemaş Döküm 59.342.456
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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