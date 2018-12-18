Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 681.798.650
Türk Hava Yolları 593.927.196
ASELSAN 273.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 681.798.650
Türk Hava Yolları 593.927.196
ASELSAN 273.427.724
Halkbank 224.531.042
Vakıflar Bankası 191.793.496
Kardemir (D) 176.048.674
Akbank 146.650.946
Turkcell 138.980.104
Yapı ve Kredi Bank. 132.365.986
Türk Telekom 122.439.805
Ereğli Demir Çelik 115.730.980
İş Bankası (C) 106.753.778
Petkim 103.692.328
Çemaş Döküm 103.029.721
Tüpraş 97.291.577
Koza Madencilik 79.449.582
Bim Mağazalar 70.125.828
Koza Altın 63.838.042
ICBC Turkey Bank 62.495.060
Sabancı Holding 61.448.475
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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