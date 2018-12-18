Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 681.798.650
Türk Hava Yolları 593.927.196
ASELSAN 273.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|681.798.650
|Türk Hava Yolları
|593.927.196
|ASELSAN
|273.427.724
|Halkbank
|224.531.042
|Vakıflar Bankası
|191.793.496
|Kardemir (D)
|176.048.674
|Akbank
|146.650.946
|Turkcell
|138.980.104
|Yapı ve Kredi Bank.
|132.365.986
|Türk Telekom
|122.439.805
|Ereğli Demir Çelik
|115.730.980
|İş Bankası (C)
|106.753.778
|Petkim
|103.692.328
|Çemaş Döküm
|103.029.721
|Tüpraş
|97.291.577
|Koza Madencilik
|79.449.582
|Bim Mağazalar
|70.125.828
|Koza Altın
|63.838.042
|ICBC Turkey Bank
|62.495.060
|Sabancı Holding
|61.448.475
Kaynak: AA