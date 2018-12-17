Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 578.602.526
Türk Hava Yolları 421.735.913
ASELSAN 281.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|578.602.526
|Türk Hava Yolları
|421.735.913
|ASELSAN
|281.225.605
|Halkbank
|157.722.836
|Vakıflar Bankası
|144.642.668
|Kardemir (D)
|124.226.392
|Akbank
|116.019.902
|Petkim
|111.390.779
|Koza Madencilik
|107.978.969
|Koza Altın
|82.968.712
|Turkcell
|73.972.419
|Yapı ve Kredi Bank.
|72.460.184
|İş Fin.Kir.
|69.372.277
|Vestel
|64.605.767
|İpek Doğal Enerji
|63.326.231
|Tüpraş
|59.884.607
|İş Bankası (C)
|58.365.857
|Ereğli Demir Çelik
|58.189.129
|Türk Telekom
|56.155.796
|Çemaş Döküm
|56.055.705
Kaynak: AA