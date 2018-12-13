Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 815.420.888
Türk Hava Yolları 394.314.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|815.420.888
|Türk Hava Yolları
|394.314.870
|Ereğli Demir Çelik
|340.071.459
|Akbank
|244.599.427
|T. Halk Bankası
|198.541.100
|Aselsan
|197.236.287
|Kardemir (D)
|180.616.483
|Koza Madencilik
|178.712.471
|Vakıflar Bankası
|160.924.348
|Petkim
|132.964.734
|Turkcell
|121.855.868
|Bim Mağazalar
|115.733.424
|Yapı ve Kredi Bank.
|103.926.939
|Tüpraş
|87.620.324
|İpek Doğal Enerji
|86.369.724
|İş Bankası (C)
|85.804.222
|Türk Telekom
|83.812.750
|Koza Altın
|76.384.528
|Çemaş Döküm
|69.017.388
|Emlak Konut GMYO
|57.324.181
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)