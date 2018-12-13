Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 815.420.888 Türk Hava Yolları 394.314.870 Ereğli Demir Çelik 340.071.459 Akbank 244.599.427 T. Halk Bankası 198.541.100 Aselsan 197.236.287 Kardemir (D) 180.616.483 Koza Madencilik 178.712.471 Vakıflar Bankası 160.924.348 Petkim 132.964.734 Turkcell 121.855.868 Bim Mağazalar 115.733.424 Yapı ve Kredi Bank. 103.926.939 Tüpraş 87.620.324 İpek Doğal Enerji 86.369.724 İş Bankası (C) 85.804.222 Türk Telekom 83.812.750 Koza Altın 76.384.528 Çemaş Döküm 69.017.388 Emlak Konut GMYO 57.324.181

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)