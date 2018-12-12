Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 747.272.320
Türk Hava Yolları 643.338.944
Halkbank 355.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|747.272.320
|Türk Hava Yolları
|643.338.944
|Halkbank
|355.710.854
|ASELSAN
|344.311.666
|Kardemir (D)
|271.443.759
|Akbank
|252.687.107
|Vakıflar Bankası
|239.363.818
|Ereğli Demir Çelik
|215.530.265
|Koza Madencilik
|200.967.287
|Tüpraş
|182.627.859
|Turkcell
|178.022.110
|Türk Telekom
|177.360.672
|Petkim
|170.792.709
|Yapı ve Kredi Bank.
|165.597.487
|İpek Doğal Enerji
|120.171.874
|Bim Mağazalar
|115.470.132
|İş Bankası (C)
|108.936.225
|Koç Holding
|93.517.119
|Emlak Konut GMYO
|83.019.516
|Koza Altın
|78.205.541