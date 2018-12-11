Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 801.229.240
Türk Hava Yolları 442.348.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 801.229.240
Türk Hava Yolları 442.348.139
Ereğli Demir Çelik 267.351.231
Kardemir (D) 249.602.312
Halkbank 235.904.834
ASELSAN 231.378.270
Akbank 227.186.196
Vakıflar Bankası 161.327.099
Koza Madencilik 154.420.532
İş Bankası (C) 140.835.313
Türk Telekom 137.921.537
Tüpraş 135.151.765
Petkim 115.885.014
Bim Mağazalar 95.013.295
Koza Altın 94.393.219
TAV Havalimanları 81.202.457
Polisan Holding 68.183.511
Turkcell 68.151.346
Doğan Holding 66.860.425
İpek Doğal Enerji 65.822.652
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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