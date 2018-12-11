Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 801.229.240 Türk Hava Yolları 442.348.139 Ereğli Demir Çelik 267.351.231 Kardemir (D) 249.602.312 Halkbank 235.904.834 ASELSAN 231.378.270 Akbank 227.186.196 Vakıflar Bankası 161.327.099 Koza Madencilik 154.420.532 İş Bankası (C) 140.835.313 Türk Telekom 137.921.537 Tüpraş 135.151.765 Petkim 115.885.014 Bim Mağazalar 95.013.295 Koza Altın 94.393.219 TAV Havalimanları 81.202.457 Polisan Holding 68.183.511 Turkcell 68.151.346 Doğan Holding 66.860.425 İpek Doğal Enerji 65.822.652

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)