Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 801.229.240
Türk Hava Yolları 442.348.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|801.229.240
|Türk Hava Yolları
|442.348.139
|Ereğli Demir Çelik
|267.351.231
|Kardemir (D)
|249.602.312
|Halkbank
|235.904.834
|ASELSAN
|231.378.270
|Akbank
|227.186.196
|Vakıflar Bankası
|161.327.099
|Koza Madencilik
|154.420.532
|İş Bankası (C)
|140.835.313
|Türk Telekom
|137.921.537
|Tüpraş
|135.151.765
|Petkim
|115.885.014
|Bim Mağazalar
|95.013.295
|Koza Altın
|94.393.219
|TAV Havalimanları
|81.202.457
|Polisan Holding
|68.183.511
|Turkcell
|68.151.346
|Doğan Holding
|66.860.425
|İpek Doğal Enerji
|65.822.652