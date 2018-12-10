Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 678.103.798 Türk Hava Yolları 417.014.354 Kardemir (D) 260.226.338 Akbank 258.061.788 Aselsan 251.459.063 Petkim 204.477.747 T. Halk Bankası 192.167.447 Ereğli Demir Çelik 152.023.172 Koza Madencilik 123.207.241 Tüpraş 121.874.788 Türk Telekom 112.627.273 Vakıflar Bankası 109.952.714 Yapı ve Kredi Bank. 107.458.354 İpek Doğal Enerji 107.257.046 İş Bankası (C) 86.009.538 ICBC Turkey Bank 84.827.785 Sasa Polyester 63.301.123 Bim Mağazalar 62.922.606 Turkcell 61.796.028 Koza Altın 60.266.278

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)