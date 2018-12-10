Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 678.103.798
Türk Hava Yolları 417.014.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|678.103.798
|Türk Hava Yolları
|417.014.354
|Kardemir (D)
|260.226.338
|Akbank
|258.061.788
|Aselsan
|251.459.063
|Petkim
|204.477.747
|T. Halk Bankası
|192.167.447
|Ereğli Demir Çelik
|152.023.172
|Koza Madencilik
|123.207.241
|Tüpraş
|121.874.788
|Türk Telekom
|112.627.273
|Vakıflar Bankası
|109.952.714
|Yapı ve Kredi Bank.
|107.458.354
|İpek Doğal Enerji
|107.257.046
|İş Bankası (C)
|86.009.538
|ICBC Turkey Bank
|84.827.785
|Sasa Polyester
|63.301.123
|Bim Mağazalar
|62.922.606
|Turkcell
|61.796.028
|Koza Altın
|60.266.278