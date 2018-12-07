Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 694.630.502
Halkbank 618.300.753
Garanti Bankası 602.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|694.630.502
|Halkbank
|618.300.753
|Garanti Bankası
|602.032.795
|ASELSAN
|277.237.367
|Koza Madencilik
|264.978.694
|Akbank
|222.675.526
|Kardemir (D)
|191.962.681
|Tüpraş
|173.858.026
|Vakıflar Bankası
|147.567.952
|İpek Doğal Enerji
|124.059.903
|Ereğli Demir Çelik
|122.006.455
|İş Bankası (C)
|119.934.826
|Koza Altın
|103.947.694
|Petkim
|90.562.804
|Türk Telekom
|74.756.464
|Çemaş Döküm
|74.266.990
|Turkcell
|72.144.531
|ICBC Turkey Bank
|71.358.434
|Tümosan Motor ve Traktör
|56.421.578
|Yapı ve Kredi Bank.
|56.383.539
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)