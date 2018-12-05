Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.016.316.139
Türk Hava Yolları 708.616.016
Akbank 486.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.016.316.139
|Türk Hava Yolları
|708.616.016
|Akbank
|486.295.354
|Kardemir (D)
|282.403.957
|T. Halk Bankası
|274.349.843
|Vakıflar Bankası
|252.204.175
|Aselsan
|228.427.617
|Ereğli Demir Çelik
|177.425.045
|Yapı ve Kredi Bank.
|177.321.450
|İş Bankası (C)
|171.508.639
|Sabancı Holding
|149.879.135
|Türk Telekom
|143.336.494
|Koza Madencilik
|141.586.813
|Tüpraş
|127.682.859
|Turkcell
|114.716.640
|Koza Altın
|112.205.777
|Petkim
|99.701.545
|İpek Doğal Enerji
|98.559.006
|Çemaş Döküm
|90.960.186
|ICBC Turkey Bank
|87.814.006
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)