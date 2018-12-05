Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.016.316.139
Türk Hava Yolları 708.616.016
Akbank 486.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.016.316.139
Türk Hava Yolları 708.616.016
Akbank 486.295.354
Kardemir (D) 282.403.957
T. Halk Bankası 274.349.843
Vakıflar Bankası 252.204.175
Aselsan 228.427.617
Ereğli Demir Çelik 177.425.045
Yapı ve Kredi Bank. 177.321.450
İş Bankası (C) 171.508.639
Sabancı Holding 149.879.135
Türk Telekom 143.336.494
Koza Madencilik 141.586.813
Tüpraş 127.682.859
Turkcell 114.716.640
Koza Altın 112.205.777
Petkim 99.701.545
İpek Doğal Enerji 98.559.006
Çemaş Döküm 90.960.186
ICBC Turkey Bank 87.814.006

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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