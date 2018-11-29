Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 803.220.987
Türk Hava Yolları 711.726.662
ASELSAN 419.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|803.220.987
|Türk Hava Yolları
|711.726.662
|ASELSAN
|419.860.054
|Halkbank
|355.305.396
|Kardemir (D)
|320.464.425
|Koza Madencilik
|301.126.454
|Akbank
|251.633.853
|Türk Telekom
|231.837.632
|Ereğli Demir Çelik
|211.729.120
|Vakıflar Bankası
|202.191.747
|Petkim
|199.042.050
|İpek Doğal Enerji
|173.711.287
|İş Bankası (C)
|158.454.654
|Tüpraş
|152.656.621
|Sabancı Holding
|145.356.313
|Yapı ve Kredi Bank.
|123.539.341
|Bim Mağazalar
|97.820.465
|Koza Altın
|94.476.587
|Yataş
|88.094.538
|Koç Holding
|87.881.300
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)