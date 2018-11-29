Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 803.220.987
Türk Hava Yolları 711.726.662
ASELSAN 419.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 803.220.987
Türk Hava Yolları 711.726.662
ASELSAN 419.860.054
Halkbank 355.305.396
Kardemir (D) 320.464.425
Koza Madencilik 301.126.454
Akbank 251.633.853
Türk Telekom 231.837.632
Ereğli Demir Çelik 211.729.120
Vakıflar Bankası 202.191.747
Petkim 199.042.050
İpek Doğal Enerji 173.711.287
İş Bankası (C) 158.454.654
Tüpraş 152.656.621
Sabancı Holding 145.356.313
Yapı ve Kredi Bank. 123.539.341
Bim Mağazalar 97.820.465
Koza Altın 94.476.587
Yataş 88.094.538
Koç Holding 87.881.300

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et