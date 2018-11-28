Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 638.227.119
Türk Hava Yolları 620.244.273
ASELSAN 489.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|638.227.119
|Türk Hava Yolları
|620.244.273
|ASELSAN
|489.453.019
|Kardemir (D)
|342.690.963
|Halkbank
|251.568.506
|Türk Telekom
|205.328.852
|Koza Altın
|192.245.373
|Koza Madencilik
|191.868.145
|Akbank
|179.915.284
|Ereğli Demir Çelik
|163.019.904
|Vakıflar Bankası
|154.464.119
|Petkim
|148.926.939
|İpek Doğal Enerji
|139.802.260
|İş Bankası (C)
|111.089.611
|Turkcell
|96.883.353
|Sabancı Holding
|94.286.110
|Yapı ve Kredi Bank.
|86.037.845
|Koç Holding
|78.418.086
|Sasa Polyester
|75.178.093
|Tüpraş
|72.806.833