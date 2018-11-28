Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 638.227.119
Türk Hava Yolları 620.244.273
ASELSAN 489.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 638.227.119
Türk Hava Yolları 620.244.273
ASELSAN 489.453.019
Kardemir (D) 342.690.963
Halkbank 251.568.506
Türk Telekom 205.328.852
Koza Altın 192.245.373
Koza Madencilik 191.868.145
Akbank 179.915.284
Ereğli Demir Çelik 163.019.904
Vakıflar Bankası 154.464.119
Petkim 148.926.939
İpek Doğal Enerji 139.802.260
İş Bankası (C) 111.089.611
Turkcell 96.883.353
Sabancı Holding 94.286.110
Yapı ve Kredi Bank. 86.037.845
Koç Holding 78.418.086
Sasa Polyester 75.178.093
Tüpraş 72.806.833
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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