Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.197.906.495
Türk Hava Yolları 551.208.302
Akbank 450.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.197.906.495
|Türk Hava Yolları
|551.208.302
|Akbank
|450.438.816
|ASELSAN
|340.707.607
|Koza Madencilik
|289.391.834
|Türk Telekom
|278.975.197
|Halkbank
|275.539.508
|Kardemir (D)
|248.353.310
|İpek Doğal Enerji
|210.098.824
|Vakıflar Bankası
|177.269.371
|Petkim
|177.264.555
|Bim Mağazalar
|142.400.681
|Ereğli Demir Çelik
|135.533.988
|Sabancı Holding
|124.844.988
|İş Bankası (C)
|124.394.717
|Sasa Polyester
|122.794.245
|Koza Altın
|118.416.548
|Yapı ve Kredi Bank.
|105.216.735
|Afyon Çimento
|100.682.595
|Turkcell
|94.986.187