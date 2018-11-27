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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.197.906.495
Türk Hava Yolları 551.208.302
Akbank 450.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.197.906.495
Türk Hava Yolları 551.208.302
Akbank 450.438.816
ASELSAN 340.707.607
Koza Madencilik 289.391.834
Türk Telekom 278.975.197
Halkbank 275.539.508
Kardemir (D) 248.353.310
İpek Doğal Enerji 210.098.824
Vakıflar Bankası 177.269.371
Petkim 177.264.555
Bim Mağazalar 142.400.681
Ereğli Demir Çelik 135.533.988
Sabancı Holding 124.844.988
İş Bankası (C) 124.394.717
Sasa Polyester 122.794.245
Koza Altın 118.416.548
Yapı ve Kredi Bank. 105.216.735
Afyon Çimento 100.682.595
Turkcell 94.986.187
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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