Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.362.496.204
Türk Hava Yolları 896.979.766
Petkim 471.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.362.496.204
|Türk Hava Yolları
|896.979.766
|Petkim
|471.788.566
|Halkbank
|437.934.690
|Akbank
|335.919.534
|Koza Madencilik
|299.931.821
|ASELSAN
|273.466.932
|Vakıflar Bankası
|271.242.577
|İpek Doğal Enerji
|240.245.884
|İş Bankası (C)
|227.836.947
|Türk Telekom
|196.234.348
|Kardemir (D)
|160.429.945
|Turkcell
|142.752.151
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|133.384.024
|Yapı ve Kredi Bank.
|123.120.751
|Sabancı Holding
|110.711.825
|Şekerbank
|107.373.737
|Tüpraş
|98.120.354
|Koza Altın
|90.008.073
|Ereğli Demir Çelik
|83.106.541