Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 910.126.884
Koza Madencilik 373.647.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 910.126.884
Koza Madencilik 373.647.586
İpek Doğal Enerji 320.213.567
Garanti Bankası 314.365.335
ASELSAN 238.943.516
Petkim 211.926.491
Halkbank 184.801.916
Türk Telekom 167.584.577
Şişe Cam 151.258.799
Akbank 126.111.274
Kardemir (D) 126.107.732
Koza Altın 111.792.526
Turkcell 110.217.004
Vakıflar Bankası 102.709.391
Tüpraş 93.979.792
İş Bankası (C) 87.417.695
Pegasus 77.774.258
Ereğli Demir Çelik 62.542.524
Bim Mağazalar 57.103.535
Sabancı Holding 49.986.321
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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