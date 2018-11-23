Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 910.126.884
Koza Madencilik 373.647.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|910.126.884
|Koza Madencilik
|373.647.586
|İpek Doğal Enerji
|320.213.567
|Garanti Bankası
|314.365.335
|ASELSAN
|238.943.516
|Petkim
|211.926.491
|Halkbank
|184.801.916
|Türk Telekom
|167.584.577
|Şişe Cam
|151.258.799
|Akbank
|126.111.274
|Kardemir (D)
|126.107.732
|Koza Altın
|111.792.526
|Turkcell
|110.217.004
|Vakıflar Bankası
|102.709.391
|Tüpraş
|93.979.792
|İş Bankası (C)
|87.417.695
|Pegasus
|77.774.258
|Ereğli Demir Çelik
|62.542.524
|Bim Mağazalar
|57.103.535
|Sabancı Holding
|49.986.321