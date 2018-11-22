Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 563.551.438
İpek Doğal Enerji 465.483.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|563.551.438
|İpek Doğal Enerji
|465.483.650
|Garanti Bankası
|401.454.500
|Koza Madencilik
|348.225.695
|Halkbank
|188.728.308
|ASELSAN
|176.208.156
|Petkim
|164.203.804
|Koza Altın
|160.719.167
|Kardemir (D)
|156.093.685
|Akbank
|153.321.086
|Tüpraş
|131.649.730
|Türk Telekom
|129.079.162
|Ereğli Demir Çelik
|121.783.815
|Vakıflar Bankası
|113.856.843
|İş Bankası (C)
|90.461.355
|Şişe Cam
|67.860.256
|Sasa Polyester
|65.331.766
|Yapı ve Kredi Bank.
|60.819.674
|Vestel
|51.774.554
|Turkcell
|49.914.858