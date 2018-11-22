Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 563.551.438
İpek Doğal Enerji 465.483.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 563.551.438
İpek Doğal Enerji 465.483.650
Garanti Bankası 401.454.500
Koza Madencilik 348.225.695
Halkbank 188.728.308
ASELSAN 176.208.156
Petkim 164.203.804
Koza Altın 160.719.167
Kardemir (D) 156.093.685
Akbank 153.321.086
Tüpraş 131.649.730
Türk Telekom 129.079.162
Ereğli Demir Çelik 121.783.815
Vakıflar Bankası 113.856.843
İş Bankası (C) 90.461.355
Şişe Cam 67.860.256
Sasa Polyester 65.331.766
Yapı ve Kredi Bank. 60.819.674
Vestel 51.774.554
Turkcell 49.914.858
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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