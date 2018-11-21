Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 794.134.336
Garanti Bankası 555.497.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|794.134.336
|Garanti Bankası
|555.497.056
|İpek Doğal Enerji
|424.757.694
|Koza Madencilik
|378.267.153
|Petkim
|359.666.386
|Halkbank
|349.542.522
|ASELSAN
|347.828.156
|Kardemir (D)
|308.679.339
|Akbank
|258.139.621
|Vakıflar Bankası
|184.966.302
|Koza Altın
|175.047.063
|Tüpraş
|165.435.231
|Ereğli Demir Çelik
|160.290.052
|Şekerbank
|118.335.676
|İş Bankası (C)
|110.580.994
|Sasa Polyester
|102.279.628
|Türk Telekom
|87.563.055
|Yapı ve Kredi Bank.
|82.865.816
|Soda Sanayii
|78.720.641
|Turkcell
|76.390.636