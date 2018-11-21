Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 794.134.336
Garanti Bankası 555.497.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 794.134.336
Garanti Bankası 555.497.056
İpek Doğal Enerji 424.757.694
Koza Madencilik 378.267.153
Petkim 359.666.386
Halkbank 349.542.522
ASELSAN 347.828.156
Kardemir (D) 308.679.339
Akbank 258.139.621
Vakıflar Bankası 184.966.302
Koza Altın 175.047.063
Tüpraş 165.435.231
Ereğli Demir Çelik 160.290.052
Şekerbank 118.335.676
İş Bankası (C) 110.580.994
Sasa Polyester 102.279.628
Türk Telekom 87.563.055
Yapı ve Kredi Bank. 82.865.816
Soda Sanayii 78.720.641
Turkcell 76.390.636
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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