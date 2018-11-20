Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 940.261.104
Türk Hava Yolları 611.191.626
ASELSAN 341.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|940.261.104
|Türk Hava Yolları
|611.191.626
|ASELSAN
|341.975.552
|Şekerbank
|333.609.772
|Akbank
|324.359.411
|Koza Madencilik
|317.085.919
|Kardemir (D)
|302.781.745
|Halkbank
|296.729.563
|Yapı ve Kredi Bank.
|250.780.054
|Petkim
|249.297.975
|İş Bankası (C)
|245.790.876
|Vakıflar Bankası
|228.797.706
|Ereğli Demir Çelik
|206.897.641
|Koza Altın
|159.965.654
|Türk Telekom
|159.536.972
|İpek Doğal Enerji
|137.596.234
|Tüpraş
|118.690.271
|Sabancı Holding
|84.277.221
|Turkcell
|68.871.990
|Bim Mağazalar
|60.281.570