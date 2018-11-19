Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 822.976.741
Garanti Bankası 737.169.077
Halkbank 336.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|822.976.741
|Garanti Bankası
|737.169.077
|Halkbank
|336.346.986
|ASELSAN
|318.259.306
|Akbank
|269.356.332
|Koza Madencilik
|250.249.286
|Kardemir (D)
|230.754.977
|Koza Altın
|204.037.973
|İş Bankası (C)
|176.118.359
|Vakıflar Bankası
|162.184.553
|Petkim
|156.819.042
|Ereğli Demir Çelik
|144.309.753
|Tüpraş
|128.254.306
|İpek Doğal Enerji
|124.583.534
|Şekerbank
|103.076.706
|Yapı ve Kredi Bank.
|101.422.739
|Bim Mağazalar
|96.952.679
|Türk Telekom
|96.771.759
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|78.631.940
|Sabancı Holding
|73.401.307