Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 822.976.741
Garanti Bankası 737.169.077
Halkbank 336.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 822.976.741
Garanti Bankası 737.169.077
Halkbank 336.346.986
ASELSAN 318.259.306
Akbank 269.356.332
Koza Madencilik 250.249.286
Kardemir (D) 230.754.977
Koza Altın 204.037.973
İş Bankası (C) 176.118.359
Vakıflar Bankası 162.184.553
Petkim 156.819.042
Ereğli Demir Çelik 144.309.753
Tüpraş 128.254.306
İpek Doğal Enerji 124.583.534
Şekerbank 103.076.706
Yapı ve Kredi Bank. 101.422.739
Bim Mağazalar 96.952.679
Türk Telekom 96.771.759
Doğtaş Kelebek Mobilya 78.631.940
Sabancı Holding 73.401.307
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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