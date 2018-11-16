Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 801.732.023
ASELSAN 564.210.468
Garanti Bankası 512.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|801.732.023
|ASELSAN
|564.210.468
|Garanti Bankası
|512.646.196
|Halkbank
|269.154.939
|Kardemir (D)
|215.545.885
|Koza Madencilik
|210.010.567
|Akbank
|179.992.337
|Petkim
|166.131.386
|Vakıflar Bankası
|161.114.354
|Türk Telekom
|152.723.500
|İş Bankası (C)
|151.911.309
|Koza Altın
|145.326.895
|Sabancı Holding
|123.671.522
|İpek Doğal Enerji
|120.277.855
|Yapı ve Kredi Bank.
|116.498.140
|Ereğli Demir Çelik
|106.311.640
|Tüpraş
|97.708.510
|Bim Mağazalar
|76.993.392
|İhlas Gayrimenkul
|73.709.126
|Turkcell
|68.791.306