Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 801.732.023
ASELSAN 564.210.468
Garanti Bankası 512.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 801.732.023
ASELSAN 564.210.468
Garanti Bankası 512.646.196
Halkbank 269.154.939
Kardemir (D) 215.545.885
Koza Madencilik 210.010.567
Akbank 179.992.337
Petkim 166.131.386
Vakıflar Bankası 161.114.354
Türk Telekom 152.723.500
İş Bankası (C) 151.911.309
Koza Altın 145.326.895
Sabancı Holding 123.671.522
İpek Doğal Enerji 120.277.855
Yapı ve Kredi Bank. 116.498.140
Ereğli Demir Çelik 106.311.640
Tüpraş 97.708.510
Bim Mağazalar 76.993.392
İhlas Gayrimenkul 73.709.126
Turkcell 68.791.306
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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