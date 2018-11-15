Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.021.116.437
Garanti Bankası 745.790.006
ASELSAN 683.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.021.116.437
|Garanti Bankası
|745.790.006
|ASELSAN
|683.792.621
|Kardemir (D)
|511.405.407
|Halkbank
|422.942.406
|Koza Altın
|316.025.258
|Türk Telekom
|305.830.641
|Koza Madencilik
|241.183.513
|Vakıflar Bankası
|215.124.820
|Petkim
|204.460.449
|Akbank
|173.559.531
|İpek Doğal Enerji
|150.196.663
|Bim Mağazalar
|139.681.162
|Ereğli Demir Çelik
|135.393.363
|İş Bankası (C)
|127.146.066
|İhlas Gayrimenkul
|126.075.028
|Yapı ve Kredi Bank.
|109.596.804
|Tüpraş
|91.581.760
|Sabancı Holding
|83.502.872
|Doğan Holding
|66.407.319