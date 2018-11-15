Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.021.116.437
Garanti Bankası 745.790.006
ASELSAN 683.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.021.116.437
Garanti Bankası 745.790.006
ASELSAN 683.792.621
Kardemir (D) 511.405.407
Halkbank 422.942.406
Koza Altın 316.025.258
Türk Telekom 305.830.641
Koza Madencilik 241.183.513
Vakıflar Bankası 215.124.820
Petkim 204.460.449
Akbank 173.559.531
İpek Doğal Enerji 150.196.663
Bim Mağazalar 139.681.162
Ereğli Demir Çelik 135.393.363
İş Bankası (C) 127.146.066
İhlas Gayrimenkul 126.075.028
Yapı ve Kredi Bank. 109.596.804
Tüpraş 91.581.760
Sabancı Holding 83.502.872
Doğan Holding 66.407.319
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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