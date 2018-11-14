Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.274.088.430
Garanti Bankası 677.963.605
Halkbank 613.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.274.088.430
|Garanti Bankası
|677.963.605
|Halkbank
|613.386.446
|ASELSAN
|432.610.132
|Kardemir (D)
|352.749.912
|Vakıflar Bankası
|306.946.994
|Türk Telekom
|302.024.171
|Koza Madencilik
|271.792.385
|Yapı ve Kredi Bank.
|255.309.043
|Koza Altın
|251.858.486
|Petkim
|226.752.798
|Akbank
|217.595.789
|İş Bankası (C)
|157.688.368
|Tüpraş
|148.237.388
|Ereğli Demir Çelik
|138.292.618
|Bim Mağazalar
|116.351.982
|Çemaş Döküm
|105.913.021
|İpek Doğal Enerji
|104.835.597
|Pegasus
|95.346.783
|Sabancı Holding
|90.705.787