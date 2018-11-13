Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 816.773.460
Garanti Bankası 633.013.670
Halkbank 580.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|816.773.460
|Garanti Bankası
|633.013.670
|Halkbank
|580.483.643
|ASELSAN
|453.747.116
|Kardemir (D)
|299.235.707
|Petkim
|291.840.839
|Vakıflar Bankası
|270.755.827
|Koza Altın
|254.539.758
|Koza Madencilik
|247.903.872
|İş Bankası (C)
|244.264.834
|Akbank
|201.325.608
|Yapı ve Kredi Bank.
|176.069.992
|Türk Telekom
|171.440.618
|Tüpraş
|130.009.785
|Ereğli Demir Çelik
|124.691.817
|İpek Doğal Enerji
|103.339.836
|Bim Mağazalar
|88.955.717
|Pegasus
|66.423.504
|Göltaş Çimento
|65.357.172
|Turkcell
|63.691.617