Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 650.476.087
Türk Hava Yolları 550.663.891
ASELSAN 364.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|650.476.087
|Türk Hava Yolları
|550.663.891
|ASELSAN
|364.497.251
|Halkbank
|337.418.899
|Kardemir (D)
|313.131.739
|Bim Mağazalar
|284.896.192
|Vakıflar Bankası
|211.022.235
|İş Bankası (C)
|192.058.281
|Akbank
|185.292.593
|Koza Altın
|183.013.095
|Türk Telekom
|171.696.984
|Petkim
|167.314.515
|Koza Madencilik
|165.336.993
|Tüpraş
|161.211.410
|Ereğli Demir Çelik
|95.079.274
|Yapı ve Kredi Bank.
|90.961.797
|Turkcell
|85.937.788
|Vestel
|74.244.416
|Soda Sanayii
|56.931.847
|Emlak Konut GMYO
|50.267.984