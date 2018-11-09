Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 909.841.307 Garanti Bankası 608.636.512 ASELSAN 555.574.513 Kardemir (D) 478.713.661 Halkbank 438.540.093 Petkim 294.894.241 Türk Telekom 260.248.835 Tüpraş 259.431.615 Koza Altın 252.274.702 Akbank 208.972.716 İş Bankası (C) 201.308.115 Vakıflar Bankası 183.516.167 Yapı ve Kredi Bank. 130.341.835 Vestel 112.348.166 Koza Madencilik 102.661.970 Ereğli Demir Çelik 89.070.152 İttifak Holding 73.924.861 Bim Mağazalar 73.649.666 Ülker Bisküvi 65.504.785 Turkcell 60.805.677

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)