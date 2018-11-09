Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 909.841.307
Garanti Bankası 608.636.512
ASELSAN 555.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|909.841.307
|Garanti Bankası
|608.636.512
|ASELSAN
|555.574.513
|Kardemir (D)
|478.713.661
|Halkbank
|438.540.093
|Petkim
|294.894.241
|Türk Telekom
|260.248.835
|Tüpraş
|259.431.615
|Koza Altın
|252.274.702
|Akbank
|208.972.716
|İş Bankası (C)
|201.308.115
|Vakıflar Bankası
|183.516.167
|Yapı ve Kredi Bank.
|130.341.835
|Vestel
|112.348.166
|Koza Madencilik
|102.661.970
|Ereğli Demir Çelik
|89.070.152
|İttifak Holding
|73.924.861
|Bim Mağazalar
|73.649.666
|Ülker Bisküvi
|65.504.785
|Turkcell
|60.805.677