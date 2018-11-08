Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.299.246.635 Garanti Bankası 963.089.541 Halkbank 544.588.133 Türk Telekom 480.401.384 ASELSAN 456.764.372 Tüpraş 357.464.987 Kardemir (D) 294.261.372 Akbank 289.296.728 Vakıflar Bankası 265.825.178 Yapı ve Kredi Bank. 227.457.721 İş Bankası (C) 222.189.015 Petkim 195.843.879 Koza Altın 160.928.870 Ereğli Demir Çelik 115.076.230 Soda Sanayii 96.690.816 Turkcell 88.770.809 Bim Mağazalar 81.470.635 Koç Holding 81.249.978 Sabancı Holding 80.737.935 Çemaş Döküm 78.602.570

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)