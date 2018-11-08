Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.299.246.635
Garanti Bankası 963.089.541
Halkbank 544.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.299.246.635
|Garanti Bankası
|963.089.541
|Halkbank
|544.588.133
|Türk Telekom
|480.401.384
|ASELSAN
|456.764.372
|Tüpraş
|357.464.987
|Kardemir (D)
|294.261.372
|Akbank
|289.296.728
|Vakıflar Bankası
|265.825.178
|Yapı ve Kredi Bank.
|227.457.721
|İş Bankası (C)
|222.189.015
|Petkim
|195.843.879
|Koza Altın
|160.928.870
|Ereğli Demir Çelik
|115.076.230
|Soda Sanayii
|96.690.816
|Turkcell
|88.770.809
|Bim Mağazalar
|81.470.635
|Koç Holding
|81.249.978
|Sabancı Holding
|80.737.935
|Çemaş Döküm
|78.602.570