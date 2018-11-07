Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.103.838.639
Türk Hava Yolları 953.851.987
ASELSAN 558.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.103.838.639
|Türk Hava Yolları
|953.851.987
|ASELSAN
|558.080.729
|Türk Telekom
|556.235.862
|Halkbank
|414.878.778
|Akbank
|326.475.488
|Kardemir (D)
|271.853.968
|Petkim
|241.405.263
|Vakıflar Bankası
|217.240.821
|Yapı ve Kredi Bank.
|206.926.292
|İş Bankası (C)
|185.865.175
|Tüpraş
|159.118.083
|Vestel
|138.693.908
|Koza Altın
|138.071.132
|Arçelik
|132.252.856
|Ereğli Demir Çelik
|112.841.510
|Çemaş Döküm
|92.551.425
|Bim Mağazalar
|91.779.830
|Turkcell
|88.060.447
|Sabancı Holding
|82.066.289