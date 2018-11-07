Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.103.838.639
Türk Hava Yolları 953.851.987
ASELSAN 558.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.103.838.639
Türk Hava Yolları 953.851.987
ASELSAN 558.080.729
Türk Telekom 556.235.862
Halkbank 414.878.778
Akbank 326.475.488
Kardemir (D) 271.853.968
Petkim 241.405.263
Vakıflar Bankası 217.240.821
Yapı ve Kredi Bank. 206.926.292
İş Bankası (C) 185.865.175
Tüpraş 159.118.083
Vestel 138.693.908
Koza Altın 138.071.132
Arçelik 132.252.856
Ereğli Demir Çelik 112.841.510
Çemaş Döküm 92.551.425
Bim Mağazalar 91.779.830
Turkcell 88.060.447
Sabancı Holding 82.066.289
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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