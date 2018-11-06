Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.115.040.806
Türk Hava Yolları 896.870.390
ASELSAN 525.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.115.040.806
Türk Hava Yolları 896.870.390
ASELSAN 525.971.721
Halkbank 446.508.885
Türk Telekom 374.822.700
Kardemir (D) 343.991.785
Yapı ve Kredi Bank. 311.928.809
Petkim 303.215.437
Akbank 300.388.768
Vakıflar Bankası 231.681.739
İş Bankası (C) 192.352.860
Tüpraş 178.074.632
Koza Altın 150.441.090
Ereğli Demir Çelik 122.052.437
Arçelik 108.722.269
Bim Mağazalar 102.070.903
Çemaş Döküm 89.634.834
Sasa Polyester 85.957.283
Koza Madencilik 84.823.812
Turkcell 80.305.127
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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