Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.115.040.806
Türk Hava Yolları 896.870.390
ASELSAN 525.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.115.040.806
|Türk Hava Yolları
|896.870.390
|ASELSAN
|525.971.721
|Halkbank
|446.508.885
|Türk Telekom
|374.822.700
|Kardemir (D)
|343.991.785
|Yapı ve Kredi Bank.
|311.928.809
|Petkim
|303.215.437
|Akbank
|300.388.768
|Vakıflar Bankası
|231.681.739
|İş Bankası (C)
|192.352.860
|Tüpraş
|178.074.632
|Koza Altın
|150.441.090
|Ereğli Demir Çelik
|122.052.437
|Arçelik
|108.722.269
|Bim Mağazalar
|102.070.903
|Çemaş Döküm
|89.634.834
|Sasa Polyester
|85.957.283
|Koza Madencilik
|84.823.812
|Turkcell
|80.305.127