Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.322.301.398 Türk Hava Yolları 714.181.204 Halkbank 712.744.512 Akbank 412.618.726 ASELSAN 389.015.275 Tüpraş 309.522.580 Vakıflar Bankası 306.347.768 İş Bankası (C) 302.641.850 Yapı ve Kredi Bank. 283.421.108 Petkim 260.596.285 Türk Telekom 224.246.802 Kardemir (D) 222.589.469 Koza Altın 194.504.142 Ereğli Demir Çelik 137.370.511 Koza Madencilik 118.560.135 Çemaş Döküm 112.683.659 TAV Havalimanları 95.138.254 Sabancı Holding 81.383.638 Turkcell 79.788.994 Emlak Konut GMYO 78.536.783

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)