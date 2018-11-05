Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.322.301.398
Türk Hava Yolları 714.181.204
Halkbank 712.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.322.301.398
|Türk Hava Yolları
|714.181.204
|Halkbank
|712.744.512
|Akbank
|412.618.726
|ASELSAN
|389.015.275
|Tüpraş
|309.522.580
|Vakıflar Bankası
|306.347.768
|İş Bankası (C)
|302.641.850
|Yapı ve Kredi Bank.
|283.421.108
|Petkim
|260.596.285
|Türk Telekom
|224.246.802
|Kardemir (D)
|222.589.469
|Koza Altın
|194.504.142
|Ereğli Demir Çelik
|137.370.511
|Koza Madencilik
|118.560.135
|Çemaş Döküm
|112.683.659
|TAV Havalimanları
|95.138.254
|Sabancı Holding
|81.383.638
|Turkcell
|79.788.994
|Emlak Konut GMYO
|78.536.783