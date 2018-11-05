Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.322.301.398
Türk Hava Yolları 714.181.204
Halkbank 712.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.322.301.398
Türk Hava Yolları 714.181.204
Halkbank 712.744.512
Akbank 412.618.726
ASELSAN 389.015.275
Tüpraş 309.522.580
Vakıflar Bankası 306.347.768
İş Bankası (C) 302.641.850
Yapı ve Kredi Bank. 283.421.108
Petkim 260.596.285
Türk Telekom 224.246.802
Kardemir (D) 222.589.469
Koza Altın 194.504.142
Ereğli Demir Çelik 137.370.511
Koza Madencilik 118.560.135
Çemaş Döküm 112.683.659
TAV Havalimanları 95.138.254
Sabancı Holding 81.383.638
Turkcell 79.788.994
Emlak Konut GMYO 78.536.783
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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