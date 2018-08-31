Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 506.766.202
Garanti Bankası 501.862.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 506.766.202
Garanti Bankası 501.862.367
İş Bankası (C) 468.686.627
Petkim 455.777.108
ASELSAN 420.499.166
Kardemir (D) 321.222.618
Halkbank 255.331.947
Turkcell 254.613.588
Ereğli Demir Çelik 221.526.887
Tüpraş 213.316.386
Akbank 203.070.233
Sabancı Holding 113.170.283
Koza Altın 112.070.530
Soda Sanayii 105.408.854
Ford Otosan 103.186.430
Bim Mağazalar 102.061.126
TAV Havalimanları 97.068.496
Sasa Polyester 96.616.491
Yapı ve Kredi Bank. 89.214.360
Koza Madencilik 83.555.926
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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