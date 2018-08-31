Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 506.766.202
Garanti Bankası 501.862.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|506.766.202
|Garanti Bankası
|501.862.367
|İş Bankası (C)
|468.686.627
|Petkim
|455.777.108
|ASELSAN
|420.499.166
|Kardemir (D)
|321.222.618
|Halkbank
|255.331.947
|Turkcell
|254.613.588
|Ereğli Demir Çelik
|221.526.887
|Tüpraş
|213.316.386
|Akbank
|203.070.233
|Sabancı Holding
|113.170.283
|Koza Altın
|112.070.530
|Soda Sanayii
|105.408.854
|Ford Otosan
|103.186.430
|Bim Mağazalar
|102.061.126
|TAV Havalimanları
|97.068.496
|Sasa Polyester
|96.616.491
|Yapı ve Kredi Bank.
|89.214.360
|Koza Madencilik
|83.555.926