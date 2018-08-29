SON DAKİKA: ÖSYM, KPSS Sonuçlarını Açıkladı! Öğrenmek İçin Tıklayın

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 739.092.886
Petkim 715.990.799
ASELSAN 691.035.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 739.092.886
Petkim 715.990.799
ASELSAN 691.035.212
Kardemir (D) 438.227.916
Garanti Bankası 427.806.355
İş Bankası (C) 280.608.262
Akbank 223.355.528
Tüpraş 222.954.518
Ereğli Demir Çelik 170.888.248
Halkbank 160.667.177
Koza Altın 117.715.196
Turkcell 114.192.313
Yapı ve Kredi Bank. 113.600.947
Sasa Polyester 110.376.721
Sabancı Holding 107.896.199
Bim Mağazalar 98.055.309
Koza Madencilik 94.670.439
Vestel 93.380.886
Türk Telekom 84.880.437
Koç Holding 75.900.700
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et