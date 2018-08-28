Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 891.427.884
ASELSAN 878.687.305
Garanti Bankası 635.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 891.427.884
ASELSAN 878.687.305
Garanti Bankası 635.140.102
Petkim 552.046.626
Kardemir (D) 435.933.094
İş Bankası (C) 311.071.270
Akbank 284.122.787
Ereğli Demir Çelik 245.322.147
Koza Altın 191.395.948
Yapı ve Kredi Bank. 184.798.692
Tüpraş 181.031.769
Sasa Polyester 176.422.334
T. Halk Bankası 165.927.179
Koza Madencilik 133.561.327
Bim Mağazalar 133.205.121
Turkcell 112.684.345
Sabancı Holding 106.932.191
Koç Holding 105.875.580
Doğan Holding 93.252.145
Vakıflar Bankası 66.609.792
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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