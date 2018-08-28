Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 891.427.884 ASELSAN 878.687.305 Garanti Bankası 635.140.102 Petkim 552.046.626 Kardemir (D) 435.933.094 İş Bankası (C) 311.071.270 Akbank 284.122.787 Ereğli Demir Çelik 245.322.147 Koza Altın 191.395.948 Yapı ve Kredi Bank. 184.798.692 Tüpraş 181.031.769 Sasa Polyester 176.422.334 T. Halk Bankası 165.927.179 Koza Madencilik 133.561.327 Bim Mağazalar 133.205.121 Turkcell 112.684.345 Sabancı Holding 106.932.191 Koç Holding 105.875.580 Doğan Holding 93.252.145 Vakıflar Bankası 66.609.792

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)