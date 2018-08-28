Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 891.427.884
ASELSAN 878.687.305
Garanti Bankası 635.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|891.427.884
|ASELSAN
|878.687.305
|Garanti Bankası
|635.140.102
|Petkim
|552.046.626
|Kardemir (D)
|435.933.094
|İş Bankası (C)
|311.071.270
|Akbank
|284.122.787
|Ereğli Demir Çelik
|245.322.147
|Koza Altın
|191.395.948
|Yapı ve Kredi Bank.
|184.798.692
|Tüpraş
|181.031.769
|Sasa Polyester
|176.422.334
|T. Halk Bankası
|165.927.179
|Koza Madencilik
|133.561.327
|Bim Mağazalar
|133.205.121
|Turkcell
|112.684.345
|Sabancı Holding
|106.932.191
|Koç Holding
|105.875.580
|Doğan Holding
|93.252.145
|Vakıflar Bankası
|66.609.792