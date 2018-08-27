Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 860.017.037
Garanti Bankası 510.522.367
ASELSAN 443.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 860.017.037
Garanti Bankası 510.522.367
ASELSAN 443.090.158
Petkim 380.339.244
Ereğli Demir Çelik 233.571.711
Koza Altın 231.988.942
İş Bankası (C) 227.654.503
Kardemir (D) 227.201.184
Sasa Polyester 196.826.766
Akbank 183.576.851
Koza Madencilik 174.953.592
Tüpraş 174.670.803
Halkbank 155.047.885
Turkcell 115.173.823
Koç Holding 104.594.210
İpek Doğal Enerji 102.228.269
Arçelik 78.968.641
Doğan Holding 77.604.103
Yapı ve Kredi Bank. 75.666.198
Bim Mağazalar 65.531.624
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et