Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 860.017.037
Garanti Bankası 510.522.367
ASELSAN 443.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|860.017.037
|Garanti Bankası
|510.522.367
|ASELSAN
|443.090.158
|Petkim
|380.339.244
|Ereğli Demir Çelik
|233.571.711
|Koza Altın
|231.988.942
|İş Bankası (C)
|227.654.503
|Kardemir (D)
|227.201.184
|Sasa Polyester
|196.826.766
|Akbank
|183.576.851
|Koza Madencilik
|174.953.592
|Tüpraş
|174.670.803
|Halkbank
|155.047.885
|Turkcell
|115.173.823
|Koç Holding
|104.594.210
|İpek Doğal Enerji
|102.228.269
|Arçelik
|78.968.641
|Doğan Holding
|77.604.103
|Yapı ve Kredi Bank.
|75.666.198
|Bim Mağazalar
|65.531.624