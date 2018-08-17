Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.456.139.626
ASELSAN 887.093.911
Petkim 657.952.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.456.139.626
ASELSAN 887.093.911
Petkim 657.952.577
Garanti Bankası 605.886.787
Kardemir (D) 494.482.640
Akbank 384.676.459
Ereğli Demir Çelik 315.917.537
Tüpraş 273.132.391
Turkcell 227.507.504
İş Bankası (C) 214.120.645
Halkbank 192.632.233
Yapı ve Kredi Bank. 148.206.137
Koza Altın 139.780.318
Koç Holding 116.110.907
Pegasus 111.058.024
Doğan Holding 106.275.118
Bim Mağazalar 103.021.514
Emlak Konut GMYO 84.446.840
Sasa Polyester 80.214.132
Sabancı Holding 79.551.050
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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