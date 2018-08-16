Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.069.826.499
Petkim 765.347.832
ASELSAN 752.104.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.069.826.499
|Petkim
|765.347.832
|ASELSAN
|752.104.391
|Garanti Bankası
|676.440.948
|Kardemir (D)
|601.161.925
|Halkbank
|390.678.756
|Akbank
|386.405.139
|Tüpraş
|333.122.630
|Ereğli Demir Çelik
|285.844.578
|İş Bankası (C)
|275.221.544
|Turkcell
|247.963.316
|Yapı ve Kredi Bank.
|226.943.366
|Doğan Holding
|212.960.728
|Koza Altın
|182.515.756
|Koç Holding
|154.078.672
|Bim Mağazalar
|113.912.955
|Vakıflar Bankası
|107.057.677
|Arçelik
|99.054.363
|Sabancı Holding
|89.311.846
|Emlak Konut GMYO
|87.200.173