Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.069.826.499
Petkim 765.347.832
ASELSAN 752.104.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.069.826.499
Petkim 765.347.832
ASELSAN 752.104.391
Garanti Bankası 676.440.948
Kardemir (D) 601.161.925
Halkbank 390.678.756
Akbank 386.405.139
Tüpraş 333.122.630
Ereğli Demir Çelik 285.844.578
İş Bankası (C) 275.221.544
Turkcell 247.963.316
Yapı ve Kredi Bank. 226.943.366
Doğan Holding 212.960.728
Koza Altın 182.515.756
Koç Holding 154.078.672
Bim Mağazalar 113.912.955
Vakıflar Bankası 107.057.677
Arçelik 99.054.363
Sabancı Holding 89.311.846
Emlak Konut GMYO 87.200.173
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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