Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.807.251.819
ASELSAN 1.601.354.955
Garanti Bankası 1.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.807.251.819
ASELSAN 1.601.354.955
Garanti Bankası 1.237.251.583
Petkim 961.372.686
Kardemir (D) 442.047.385
Akbank 418.293.095
Tüpraş 387.892.546
Turkcell 326.293.877
Ereğli Demir Çelik 301.842.800
İş Bankası (C) 298.136.833
Halkbank 256.763.292
Koç Holding 230.629.889
Emlak Konut GMYO 227.723.599
Koza Altın 200.785.824
Bim Mağazalar 185.899.208
Yapı ve Kredi Bank. 184.611.856
Yataş 110.071.579
Sasa Polyester 105.410.450
Mavi Giyim 99.578.503
Sabancı Holding 97.261.691
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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