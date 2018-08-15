Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.807.251.819 ASELSAN 1.601.354.955 Garanti Bankası 1.237.251.583 Petkim 961.372.686 Kardemir (D) 442.047.385 Akbank 418.293.095 Tüpraş 387.892.546 Turkcell 326.293.877 Ereğli Demir Çelik 301.842.800 İş Bankası (C) 298.136.833 Halkbank 256.763.292 Koç Holding 230.629.889 Emlak Konut GMYO 227.723.599 Koza Altın 200.785.824 Bim Mağazalar 185.899.208 Yapı ve Kredi Bank. 184.611.856 Yataş 110.071.579 Sasa Polyester 105.410.450 Mavi Giyim 99.578.503 Sabancı Holding 97.261.691

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)