Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 1.252.230.353
Petkim 1.196.788.668
Türk Hava Yolları 1.104.301.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.252.230.353
|Petkim
|1.196.788.668
|Türk Hava Yolları
|1.104.301.499
|Garanti Bankası
|1.040.649.692
|Kardemir (D)
|545.006.444
|Tüpraş
|477.526.778
|Koza Altın
|464.041.639
|İş Bankası (C)
|423.534.799
|Akbank
|355.424.955
|Halkbank
|342.523.558
|Ereğli Demir Çelik
|287.172.345
|Yapı ve Kredi Bank.
|257.562.067
|Emlak Konut GMYO
|197.115.675
|Turkcell
|188.618.065
|Sasa Polyester
|167.781.619
|Bim Mağazalar
|159.541.631
|TAV Havalimanları
|153.832.619
|Arçelik
|135.935.791
|Koç Holding
|134.912.492
|Doğan Holding
|124.219.489