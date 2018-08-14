Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 1.252.230.353
Petkim 1.196.788.668
Türk Hava Yolları 1.104.301.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 1.252.230.353
Petkim 1.196.788.668
Türk Hava Yolları 1.104.301.499
Garanti Bankası 1.040.649.692
Kardemir (D) 545.006.444
Tüpraş 477.526.778
Koza Altın 464.041.639
İş Bankası (C) 423.534.799
Akbank 355.424.955
Halkbank 342.523.558
Ereğli Demir Çelik 287.172.345
Yapı ve Kredi Bank. 257.562.067
Emlak Konut GMYO 197.115.675
Turkcell 188.618.065
Sasa Polyester 167.781.619
Bim Mağazalar 159.541.631
TAV Havalimanları 153.832.619
Arçelik 135.935.791
Koç Holding 134.912.492
Doğan Holding 124.219.489
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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