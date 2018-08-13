Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.962.893.283
Türk Hava Yolları 1.928.993.001
Petkim 1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.962.893.283
|Türk Hava Yolları
|1.928.993.001
|Petkim
|1.564.381.021
|ASELSAN
|1.343.612.328
|İş Bankası (C)
|721.073.823
|Kardemir (D)
|698.015.155
|Tüpraş
|675.193.649
|Akbank
|528.789.180
|Yapı ve Kredi Bank.
|505.572.722
|Ereğli Demir Çelik
|463.404.894
|Halkbank
|440.639.987
|Turkcell
|419.508.520
|Sasa Polyester
|285.424.481
|Koza Altın
|265.884.965
|Bim Mağazalar
|232.619.404
|Koç Holding
|227.826.884
|Sabancı Holding
|177.614.386
|Soda Sanayii
|173.638.805
|Vakıflar Bankası
|165.168.923
|Pegasus
|163.057.360