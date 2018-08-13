Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.962.893.283
Türk Hava Yolları 1.928.993.001
Petkim 1.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.962.893.283
Türk Hava Yolları 1.928.993.001
Petkim 1.564.381.021
ASELSAN 1.343.612.328
İş Bankası (C) 721.073.823
Kardemir (D) 698.015.155
Tüpraş 675.193.649
Akbank 528.789.180
Yapı ve Kredi Bank. 505.572.722
Ereğli Demir Çelik 463.404.894
Halkbank 440.639.987
Turkcell 419.508.520
Sasa Polyester 285.424.481
Koza Altın 265.884.965
Bim Mağazalar 232.619.404
Koç Holding 227.826.884
Sabancı Holding 177.614.386
Soda Sanayii 173.638.805
Vakıflar Bankası 165.168.923
Pegasus 163.057.360
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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