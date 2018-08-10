Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.224.694.986
Petkim 1.958.987.377
Garanti Bankası 1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.224.694.986
|Petkim
|1.958.987.377
|Garanti Bankası
|1.519.242.297
|ASELSAN
|1.262.674.434
|Tüpraş
|818.238.568
|Kardemir (D)
|813.166.569
|Halkbank
|670.969.256
|Koza Altın
|470.480.881
|Akbank
|463.569.150
|Ereğli Demir Çelik
|448.868.224
|İş Bankası (C)
|403.821.455
|Turkcell
|324.886.747
|Sasa Polyester
|319.611.513
|Yapı ve Kredi Bank.
|296.003.006
|Koç Holding
|238.430.553
|Koza Madencilik
|200.788.255
|Bim Mağazalar
|173.007.504
|Sabancı Holding
|165.758.552
|Vakıflar Bankası
|151.339.890
|İpek Doğal Enerji
|149.335.175
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