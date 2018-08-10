Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.224.694.986
Petkim 1.958.987.377
Garanti Bankası 1.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.224.694.986
Petkim 1.958.987.377
Garanti Bankası 1.519.242.297
ASELSAN 1.262.674.434
Tüpraş 818.238.568
Kardemir (D) 813.166.569
Halkbank 670.969.256
Koza Altın 470.480.881
Akbank 463.569.150
Ereğli Demir Çelik 448.868.224
İş Bankası (C) 403.821.455
Turkcell 324.886.747
Sasa Polyester 319.611.513
Yapı ve Kredi Bank. 296.003.006
Koç Holding 238.430.553
Koza Madencilik 200.788.255
Bim Mağazalar 173.007.504
Sabancı Holding 165.758.552
Vakıflar Bankası 151.339.890
İpek Doğal Enerji 149.335.175
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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