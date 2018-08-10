Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.224.694.986 Petkim 1.958.987.377 Garanti Bankası 1.519.242.297 ASELSAN 1.262.674.434 Tüpraş 818.238.568 Kardemir (D) 813.166.569 Halkbank 670.969.256 Koza Altın 470.480.881 Akbank 463.569.150 Ereğli Demir Çelik 448.868.224 İş Bankası (C) 403.821.455 Turkcell 324.886.747 Sasa Polyester 319.611.513 Yapı ve Kredi Bank. 296.003.006 Koç Holding 238.430.553 Koza Madencilik 200.788.255 Bim Mağazalar 173.007.504 Sabancı Holding 165.758.552 Vakıflar Bankası 151.339.890 İpek Doğal Enerji 149.335.175

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)