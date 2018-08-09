Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.640.376.124
Petkim 2.229.678.223
ASELSAN 1.490.944.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.640.376.124
|Petkim
|2.229.678.223
|ASELSAN
|1.490.944.916
|Garanti Bankası
|1.338.984.450
|Kardemir (D)
|793.807.553
|Halkbank
|719.772.649
|Sasa Polyester
|368.666.727
|Koza Altın
|351.777.706
|Akbank
|337.801.419
|Koza Madencilik
|284.431.794
|İş Bankası (C)
|250.691.761
|Tüpraş
|250.197.580
|Yapı ve Kredi Bank.
|237.320.068
|Doğan Holding
|214.074.467
|Ereğli Demir Çelik
|196.228.532
|İpek Doğal Enerji
|179.359.514
|Vakıflar Bankası
|153.499.739
|Emlak Konut GMYO
|132.016.398
|Turkcell
|117.681.899
|Vestel
|109.058.961