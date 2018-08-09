Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.640.376.124
Petkim 2.229.678.223
ASELSAN 1.490.944.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.640.376.124
Petkim 2.229.678.223
ASELSAN 1.490.944.916
Garanti Bankası 1.338.984.450
Kardemir (D) 793.807.553
Halkbank 719.772.649
Sasa Polyester 368.666.727
Koza Altın 351.777.706
Akbank 337.801.419
Koza Madencilik 284.431.794
İş Bankası (C) 250.691.761
Tüpraş 250.197.580
Yapı ve Kredi Bank. 237.320.068
Doğan Holding 214.074.467
Ereğli Demir Çelik 196.228.532
İpek Doğal Enerji 179.359.514
Vakıflar Bankası 153.499.739
Emlak Konut GMYO 132.016.398
Turkcell 117.681.899
Vestel 109.058.961
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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