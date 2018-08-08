Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.123.964.009
Kardemir (D) 865.358.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.123.964.009
|Kardemir (D)
|865.358.187
|Garanti Bankası
|721.840.330
|Halkbank
|576.805.504
|ASELSAN
|433.823.439
|Petkim
|390.218.456
|Sasa Polyester
|381.959.271
|Akbank
|288.626.523
|Koza Altın
|277.111.361
|Yapı ve Kredi Bank.
|188.688.381
|Koza Madencilik
|184.379.912
|Tüpraş
|157.583.406
|İş Bankası (C)
|147.013.678
|Ereğli Demir Çelik
|144.931.344
|İpek Doğal Enerji
|121.867.888
|Vakıflar Bankası
|118.005.435
|TAV Havalimanları
|87.798.124
|Koç Holding
|86.359.813
|Emlak Konut GMYO
|78.689.664
|Turkcell
|70.917.238