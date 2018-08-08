Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.123.964.009
Kardemir (D) 865.358.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.123.964.009
Kardemir (D) 865.358.187
Garanti Bankası 721.840.330
Halkbank 576.805.504
ASELSAN 433.823.439
Petkim 390.218.456
Sasa Polyester 381.959.271
Akbank 288.626.523
Koza Altın 277.111.361
Yapı ve Kredi Bank. 188.688.381
Koza Madencilik 184.379.912
Tüpraş 157.583.406
İş Bankası (C) 147.013.678
Ereğli Demir Çelik 144.931.344
İpek Doğal Enerji 121.867.888
Vakıflar Bankası 118.005.435
TAV Havalimanları 87.798.124
Koç Holding 86.359.813
Emlak Konut GMYO 78.689.664
Turkcell 70.917.238
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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