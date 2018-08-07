Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.850.419.473
Garanti Bankası 880.344.692
ASELSAN 832.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.850.419.473
Garanti Bankası 880.344.692
ASELSAN 832.272.851
Kardemir (D) 829.076.120
Halkbank 680.642.916
Petkim 567.358.639
Akbank 211.836.837
Vakıflar Bankası 207.762.682
İş Bankası (C) 181.698.815
Koza Altın 162.540.052
Yapı ve Kredi Bank. 160.351.266
Ereğli Demir Çelik 150.984.581
Sasa Polyester 147.917.160
Tüpraş 145.462.872
Koza Madencilik 106.144.612
TAV Havalimanları 97.874.790
Turkcell 70.839.070
Sabancı Holding 62.034.029
Soda Sanayii 61.813.591
Türk Telekom 58.643.127
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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