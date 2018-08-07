Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.850.419.473
Garanti Bankası 880.344.692
ASELSAN 832.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.850.419.473
|Garanti Bankası
|880.344.692
|ASELSAN
|832.272.851
|Kardemir (D)
|829.076.120
|Halkbank
|680.642.916
|Petkim
|567.358.639
|Akbank
|211.836.837
|Vakıflar Bankası
|207.762.682
|İş Bankası (C)
|181.698.815
|Koza Altın
|162.540.052
|Yapı ve Kredi Bank.
|160.351.266
|Ereğli Demir Çelik
|150.984.581
|Sasa Polyester
|147.917.160
|Tüpraş
|145.462.872
|Koza Madencilik
|106.144.612
|TAV Havalimanları
|97.874.790
|Turkcell
|70.839.070
|Sabancı Holding
|62.034.029
|Soda Sanayii
|61.813.591
|Türk Telekom
|58.643.127