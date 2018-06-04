Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.144.137.969
Türk Hava Yolları 540.938.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.144.137.969
Türk Hava Yolları 540.938.379
Kardemir (D) 515.763.971
Sasa Polyester 503.784.845
İpek Doğal Enerji 461.055.018
Koza Madencilik 326.911.842
Halkbank 269.333.574
Fenerbahçe Futbol 262.763.555
Akbank 243.736.476
Koza Altın 238.227.797
Petkim 198.664.049
İş Bankası (C) 147.886.745
Tüpraş 125.424.826
Koç Holding 120.025.120
Ereğli Demir Çelik 113.545.362
Turkcell 101.042.794
ASELSAN 81.152.512
Yapı ve Kredi Bank. 80.414.699
Emlak Konut GMYO 75.573.425
Vakıflar Bankası 70.265.539
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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