Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.144.137.969
Türk Hava Yolları 540.938.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.144.137.969
|Türk Hava Yolları
|540.938.379
|Kardemir (D)
|515.763.971
|Sasa Polyester
|503.784.845
|İpek Doğal Enerji
|461.055.018
|Koza Madencilik
|326.911.842
|Halkbank
|269.333.574
|Fenerbahçe Futbol
|262.763.555
|Akbank
|243.736.476
|Koza Altın
|238.227.797
|Petkim
|198.664.049
|İş Bankası (C)
|147.886.745
|Tüpraş
|125.424.826
|Koç Holding
|120.025.120
|Ereğli Demir Çelik
|113.545.362
|Turkcell
|101.042.794
|ASELSAN
|81.152.512
|Yapı ve Kredi Bank.
|80.414.699
|Emlak Konut GMYO
|75.573.425
|Vakıflar Bankası
|70.265.539