Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.161.829.017
Kardemir (D) 754.614.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.161.829.017
Kardemir (D) 754.614.180
Türk Hava Yolları 545.420.313
Akbank 430.841.423
İpek Doğal Enerji 376.003.763
Sasa Polyester 318.238.751
Petkim 263.662.914
T. Halk Bankası 243.777.756
Turkcell 215.332.520
Koza Madencilik 212.400.555
İş Bankası (C) 201.264.229
Koç Holding 184.979.128
Ereğli Demir Çelik 166.499.874
Emlak Konut GMYO 146.573.879
Yapı ve Kredi Bank. 134.762.278
Fenerbahçe Futbol 133.913.807
Türk Telekom 113.057.559
Koza Altın 112.945.410
Tüpraş 106.642.956
Vakıflar Bankası 99.187.153
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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