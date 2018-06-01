Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.161.829.017
Kardemir (D) 754.614.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.161.829.017
|Kardemir (D)
|754.614.180
|Türk Hava Yolları
|545.420.313
|Akbank
|430.841.423
|İpek Doğal Enerji
|376.003.763
|Sasa Polyester
|318.238.751
|Petkim
|263.662.914
|T. Halk Bankası
|243.777.756
|Turkcell
|215.332.520
|Koza Madencilik
|212.400.555
|İş Bankası (C)
|201.264.229
|Koç Holding
|184.979.128
|Ereğli Demir Çelik
|166.499.874
|Emlak Konut GMYO
|146.573.879
|Yapı ve Kredi Bank.
|134.762.278
|Fenerbahçe Futbol
|133.913.807
|Türk Telekom
|113.057.559
|Koza Altın
|112.945.410
|Tüpraş
|106.642.956
|Vakıflar Bankası
|99.187.153